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Сегодня, 03:41

Бэйли оценил возможность «Астон Виллы» бороться за чемпионство в Англии

Евгений Козинов
Корреспондент
Леон Бэйли.
Фото Reuters
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Нападающий «Астон Виллы» Леон Бэйли после победы над «Манчестер Сити» в 15-м туре чемпионата Англии оценил шансы своей команды на борьбу за чемпионство.

«Я всегда говорил себе, что нам не следует думать о титулах, вместо этого нужно делать все шаг за шагом. Мы должны оставаться скромными и работать каждый день. После этого уже сосредоточимся на других задачах. Придет конец сезона, а там посмотрим, где мы будем», — цитирует BBC Бэйли.

«Астон Вилла» набрала 32 очка и поднялась на 3-е место в турнирной таблице, обойдя «Манчестер Сити», идущий четвертым (30 очков).

Хосеп Гвардиола и&nbsp;Унаи Эмери. Эмери наконец-то обыграл Гвардиолу и отправил «Ман Сити» на четвертое место, Дортмунд выбили из Кубка, «Марсель» топит «Лион»
Леон Бэйли
Футбол
ФК Астон Вилла
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