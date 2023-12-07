Бэйли оценил возможность «Астон Виллы» бороться за чемпионство в Англии

Нападающий «Астон Виллы» Леон Бэйли после победы над «Манчестер Сити» в 15-м туре чемпионата Англии оценил шансы своей команды на борьбу за чемпионство.

«Я всегда говорил себе, что нам не следует думать о титулах, вместо этого нужно делать все шаг за шагом. Мы должны оставаться скромными и работать каждый день. После этого уже сосредоточимся на других задачах. Придет конец сезона, а там посмотрим, где мы будем», — цитирует BBC Бэйли.

«Астон Вилла» набрала 32 очка и поднялась на 3-е место в турнирной таблице, обойдя «Манчестер Сити», идущий четвертым (30 очков).