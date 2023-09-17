Главный тренер «Челси» Почеттино: «Мы будем сильны, когда у нас будет полная команда»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино связывает неудачи команды в последних играх с отсутствием нескольких игроков.

«Мы будем сильны, когда у нас будет полная команда. Любая команда, находящаяся в нормальных условиях и обладающая всеми необходимыми качествами, может участвовать в соревнованиях. Но что мы можем сделать? У нас есть исключительная вера, но нам не повезло, потому что у нас 12 травмированных игроков, плюс этот список пополнили Кукурелла, Мадуэке и Кайседо. Таким образом, у нас на скамейке запасных оказались молодые ребята и два вратаря», — приводит пресс-служба клуба слова Почеттино.

В матче 5-го тура АПЛ, который прошел 17 сентября, «Челси» сыграл вничью с «Борнмутом» (0:0). Ранее команда уступила «Ноттингему» (0:1).

На данный момент «Челси» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 5 очков.