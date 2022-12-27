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Сегодня, 14:12

Энцо Фернандес — об интересе со стороны «МЮ» и «Ливерпуля»: «Я не хочу вдаваться в эту тему»

Алина Савинова
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Полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес ответил на вопрос о своем будущем.

«Я пока не знаю ни о своем будущем, ни о каких-либо предложениях. Об этом заботится мой представитель. Я не хочу вдаваться в эту тему. Я сосредоточен на «Бенфике», у нас игра в пятницу», — приводит Goal слова Фернандеса.

Ранее стало известно, что в 21-летнем футболисте заинтересованы такие клубы, как «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». «Красные дьяволы» готовы заплатить за полузащитника отступные в размере 120 миллионов евро.

Фернандес является игроком «Бенфики» с 2022 года. В текущем сезоне он провел 24 матча за португальский клуб во всех турнирах, отметился тремя голами и пятью результативными передачами.

Источник: https://www.goal.com/en-gb/news/fernandez-responds-liverpool-man-utd-transfer-links-after-world-cup-heroics-argentina/blt428987551c9d8826
Футбол
ФК Бенфика
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ФК Манчестер Юнайтед
Энцо Фернандес
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