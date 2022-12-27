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Сегодня, 11:16

Полузащитник «Челси» Жоржиньо: «Грэм Поттер действительно хороший тренер и человек»

Мария Гусева
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Полузащитник «Челси» Жоржиньо поделился мнением о работе главного тренера клуба Грэма Поттера.

«У него есть свои четкие идеи, но, как и каждому тренеру, ему нужно немного времени, чтобы донести до игроков свои идеи и дать им понять, чего он требует от команды. На этот раз он сможет это сделать, потому что для меня он действительно хороший тренер — не только в том, как он работает на поле, но и как человек. Я думаю, что он делает качественную работу, и теперь пришло время для достижения результатов», — цитирует пресс-служба клуба Жоржиньо.

8 сентября «Челси» объявил о подписании соглашения с Поттером на 5 лет. До этого специалист 3 года возглавлял «Брайтон».

«Челси» занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 21 очко.

Жорже Луиз Фрелло Фильо (Жоржиньо)
Футбол
ФК Челси
Грэм Поттер
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