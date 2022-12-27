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Клопп — о Нуньесе: «Он будет забивать голы, я в этом не сомневаюсь»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о нападающем команды Дарвине Нуньесе.

«Дарвин провел невероятный матч. Он будет забивать голы, я в этом не сомневаюсь. Он дает нам гораздо больше... все будет хорошо. Эта игра Дарвина была исключительной», — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо.

26 декабря «Ливерпуль» в гостях обыграл «Астон Виллу» (3:1) в матче 17-го тура АПЛ. В составе «мерсисайдцев» отметились Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк и 18-летний воспитанник Стефан Байчетич.

23-летний Нуньес перешел в «Ливерпуль» из «Бенфики» летом 2022 года. В текущем сезоне он сыграл за английскую команду 11 матчей в АПЛ, забил 5 мячей и отдал 3 голевых паса.

Источник: Фабрицио Романо
ФК Ливерпуль
Дарвин Нуньес
Юрген Клопп
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