Полузащитник «Эвертона» Онана призвал наказывать тюрьмой за расизм

Полузащитник «Эвертона» Амаду Онана требует тюремного срока за расистские оскорбления.

22-летний бельгиец сообщил, что в соцсетях его называли «бесполезной обезьяной» после поражения в матче 2-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (0:4), который состоялся 20 августа.

«На мой взгляд, проблема расизма требует действий. В какой-то момент людям придется это понять. Думаю, этого человека, который меня оскорбил, уже нашли полиция и клуб. Однако, подобные вещи, к сожалению, случаются довольно часто. И я считаю досадным, что в 2023 году подобное все еще происходит. Необходимо наказывать тюрьмой или дисквалификацией не знаю на какой срок. Для меня расизм — это то, чему нет места ни в мире футбола, ни в обычном мире. Так что да, вы должны делать то, что должны, если это тюрьма, значит тюрьма. У меня нет жалости к таким людям. Решения должны искать власти», — приводит L'Equipe слова Онана.

В текущем сезоне полузащитник сыграл за «Эвертон» 4 матча в АПЛ и не отметился результативными действиями. Команда занимает 18-е место в турнирной таблице, набрав 1 очко.