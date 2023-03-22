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Бернарду Силва: «Сейчас я полностью сосредоточен на «Манчестер Сити»

Мария Гусева
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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о своем будущем.

«Еще рано размышлять о моем будущем за три месяца до конца сезона, — цитирует журналист Альфредо Педулла Силву. — Я полностью сосредоточен на «Манчестер Сити». Слухи и домыслы — не мое дело. Я сделаю все возможное. Нам еще есть за что бороться».

Силва выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. Срок контракта 28-летнего португальца с клубом рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Силва провел за «горожан» 39 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

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Бернарду Силва
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ФК Манчестер Сити
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