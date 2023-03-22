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Сегодня, 17:31

Британский журналист: «Переход Пиняева в «Манчестер Юнайтед» сейчас невозможен»

В Британии считают, что Переход Пиняева в «Манчестер Юнайтед» сейчас невозможен
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Журналист британского издания Daily Mail Пол Браун считает невозможным переход полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева в «Манчестер Юнайтед».

«Пиняев и «Манчестер Юнайтед»? Слышал о том, что какой-то талантливый русский проходил там стажировку. Не знаю, насколько реально говорить о подобных вещах. Думаю, его трансфер в «МЮ» сейчас невозможен. Российских игроков в АПЛ не будет. Никто не станет их покупать из-за политической ситуации и невозможности легально переводить деньги и заключать сделки», — заявил Браун «РБ Спорт».

18-летний Пиняев перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в конце прошлого года. В 2019 и 2020 годах Пиняев проходил стажировку в английском «Манчестер Юнайтед». Осенью 2022 года полузащитник дебютировал в составе сборной России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/britanskij-zhurnalist-pinyaev-i-myu-sejchas-perehod-nevozmozhen-rossijskih-igrokov-v-apl-ne-budet/
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Сергей Пиняев
ФК Локомотив (Москва)
ФК Манчестер Юнайтед
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