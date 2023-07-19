Ван де Бек: «Сейчас трудно сказать, каким будет мое будущее»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек высказался о своем будущем.

Ранее появлялась информация, что 26-летний нидерландец может покинуть английский клуб.

«На данный момент трудно сказать, где мое будущее. Сейчас я вернулся после травмы, поэтому стараюсь выкладываться на максимум», — цитирует Sky Sports ван де Бека. — Каждый день что-то может случиться, поэтому сейчас трудно сказать, каким будет мое будущее. Футбол непредсказуемый, так что посмотрим, что произойдет. Есть вероятность, что я перееду. Я сосредоточен на том, чтобы стать как можно лучше и двигаться дальше".

Ван де Бек выступает за «Манчестер Юнайтед» с сентября 2020 года, его контракт действует до конца июня 2025 года.