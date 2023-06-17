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Сегодня, 22:33

Полузащитник Рока перейдет из «Лидса» в «Бетис» на правах аренды

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Лидса» Марк Рока может покинуть клуб летом.

Как сообщает Mundo Deportivo, испанец перейдет в «Бетис» на правах аренды. Рока, подписавший контракт с «Лидсом» только прошлым летом, является одним из множества игроков, которые могут покинуть английский клуб этим летом.

26-летний футболист в сезоне-2022/23 сыграл за «Лидс» 36 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Контракт рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

По итогам сезона «Лидс» занял 19-е место в АПЛ, набрав 31 очко, и вылетел в чемпионшип.

Источник: Mundo Deportivo
Футбол
ФК Лидс
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