Transfermarkt опубликовал список самых дорогих вратарей мира — на первом месте сразу 4 голкипера

Портал Transfermarkt представил список из 10 самых дорогих вратарей мира.

Первую строчку разделили Диогу Кошта («Порту»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Майк Меньян («Милан») и Тибо Куртуа («Реал»). Их стоимость портал оценил в 45 миллионов евро.

Далее расположились Андре Онана («Манчестер Юнайтед») и Эдерсон («Манчестер Сити») — по 40 миллионов евро.

Топ-10 списка выглядит следующим образом:

1. Диогу Кошта («Порту», 45 миллионов евро);

2. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», 45 миллионов евро);

3. Майк Меньян («Милан», 45 миллионов евро);

4. Тибо Куртуа («Реал», 45 миллионов евро);

5. Эдерсон («Манчестер Сити», 40 миллионов евро);

6. Андре Онана («Манчестер Юнайтед», 40 миллионов евро);

7. Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд, 35 миллионов евро);

8. Ян Облак («Атлетико», 35 миллионов евро);

9. Алиссон («Ливерпуль», 35 миллионов евро);

10. Марк-Андре тер Стеген («Барселона», 35 миллионов евро).

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