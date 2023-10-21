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Портал Transfermarkt представил список из 10 самых дорогих вратарей мира.
Первую строчку разделили Диогу Кошта («Порту»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Майк Меньян («Милан») и Тибо Куртуа («Реал»). Их стоимость портал оценил в 45 миллионов евро.
Далее расположились Андре Онана («Манчестер Юнайтед») и Эдерсон («Манчестер Сити») — по 40 миллионов евро.
Топ-10 списка выглядит следующим образом:
1. Диогу Кошта («Порту», 45 миллионов евро);
2. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», 45 миллионов евро);
3. Майк Меньян («Милан», 45 миллионов евро);
4. Тибо Куртуа («Реал», 45 миллионов евро);
5. Эдерсон («Манчестер Сити», 40 миллионов евро);
6. Андре Онана («Манчестер Юнайтед», 40 миллионов евро);
7. Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд, 35 миллионов евро);
8. Ян Облак («Атлетико», 35 миллионов евро);
9. Алиссон («Ливерпуль», 35 миллионов евро);
10. Марк-Андре тер Стеген («Барселона», 35 миллионов евро).
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