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Сегодня, 12:38

При представлении Вегхорста перед матчем Sky прилепил его голову к чужому телу

Виктория Кравченко
Ваут Вегхорст.
Фото Reuters
Ваут Вегхорст.
Фото Сайт dailymail
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Английское издание Sky Sports на экране изобразило нового игрока «Манчестер Юнайтед» Ваута Вегхорста не с его телом.

Когда на экране отобразился стартовый состав «МЮ» на матч в «Кристал Пэлас», новый игрок Вегхорст впервые был показан в цветах «Юнайтед». Однако тело, к которому была прикреплена его голова, принадлежало кому-то другому, так как выглядел он намного ниже, чем Вегхорст.

Ваут Вегхорст. Фото Сайт dailymail
Ваут Вегхорст.
Сайт dailymail

Руководство «МЮ» было в недоумении от поступка Sky, на что те заявили, что у них не было достаточно времени на то, чтобы оформить его фото.

«МЮ» арендовал 30-летнего голландца у «Бернли». О переходе было объявлено 13 января.

ФК Манчестер Юнайтед
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