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Сегодня, 16:30

Принадлежащий «Баварии» Забитцер желает остаться в «Манчестер Юнайтед» после окончания аренды

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Полузащитник «Баварии» Марсель Забитцер высказался о нахождении в аренде в «Манчестер Юнайтед».

«Для начала я здесь до лета, а потом посмотрим. Я просто хочу отдать здесь все. Ситуацию будем оценивать летом.
Но за себя могу сказать: «Я нашел здесь свое место». Теперь я знаю английскую премьер-лигу и могу сказать: нет ничего лучше, жестче и напряженнее. Каждая игра — борьба, все идет быстро, это лучшая лига в мире. Как только вы сыграли в АПЛ, вы осознаете, что этот чемпионат несравним с другими», — приводит слова Забитцера Bild.

29-летний Забитцер принял участие в 13 матчах за английский клуб, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Аренда австрийца в «МЮ» заканчивается 30 июня 2023 года.

Марсель Забитцер
ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
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