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Сегодня, 06:14

Рой Кин раскритиковал игру лидеров «МЮ» после поражения от «Манчестер Сити»

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин после неудачной игры команды в матче 10-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (0:3) раскритиковал лидеров манкунианцев.

«Эта команда побеждала раньше, я не думаю, что это плохая группа игроков. Самым опытным игрокам нужно взять ситуацию в руки и проявить характер. Магуайр, Эванс, вы сыграли сотни игр, ваш опыт нужен сейчас! Ваш характер, где он?» — цитирует Кина BBC Sport.

«Манчестер Сити» с 24 очками поднялся на третье место в АПЛ. «Манчестер Юнайтед» с 15 очками идет восьмым в турнирной таблице.

В следующем туре «Манчестер Сити» на своем поле примет «Борнмут», а «МЮ» на выезде сыграет с «Фулхэмом». Оба матча пройдут 4 ноября.

ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
Рой Кин
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