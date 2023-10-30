Рой Кин раскритиковал игру лидеров «МЮ» после поражения от «Манчестер Сити»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин после неудачной игры команды в матче 10-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (0:3) раскритиковал лидеров манкунианцев.

«Эта команда побеждала раньше, я не думаю, что это плохая группа игроков. Самым опытным игрокам нужно взять ситуацию в руки и проявить характер. Магуайр, Эванс, вы сыграли сотни игр, ваш опыт нужен сейчас! Ваш характер, где он?» — цитирует Кина BBC Sport.

«Манчестер Сити» с 24 очками поднялся на третье место в АПЛ. «Манчестер Юнайтед» с 15 очками идет восьмым в турнирной таблице.

В следующем туре «Манчестер Сити» на своем поле примет «Борнмут», а «МЮ» на выезде сыграет с «Фулхэмом». Оба матча пройдут 4 ноября.