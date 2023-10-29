Гвардиола высказался о шансах Месси и Холанна на «Золотой мяч»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал шансы форварда команды Эрлина Холанна и нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси на «Золотой мяч».

«Золотой мяч»? Я очень привязан и к Месси, и к Холанну. Если Месси выиграет, это будет справедливая победа из-за чемпионата мира, а если победит Холанн, это будет справедливо из-за того сезона, который он провел. В этом году им следует вручить две награды, они оба заслуживают победы", — сказал Гвардиола ESPN.

Церемония вручения «Золотого мяча» — 2023 пройдет 30 октября в театре Шатле в Париже. В 2022 году обладателем награды стал экс-форвард «Реала» Карим Бензема, который в этом году перебрался в «Аль-Иттихад».