Рой Кин: «В Кубке Англии «Манчестер Сити» фаворит, как и в АПЛ»

Легенда «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о шансах «Манчестер Сити» на требл в это сезоне.

«Я знаю, насколько тяжело выигрывать трофеи. Поэтому если «Манчестер Сити» сделает требл, это будет отличная работа. Но впереди у команды еще много препятствий. Особенно это касается мадридского «Реала». В Кубке Англии команда Гвардиолы фаворит, как и в АПЛ. Пройти «Реал» — очень сложная задача. Это серьезная проблема на пути к треблу», — передает слова Кина Manchester Evening News.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 70 очков за 30 туров. «Арсенал» опережает «горожан» на пять очков, сыграв на два матча больше.

В Лиге чемпионов «Сити» сыграет против «Реала» на стадии 1/2 финала турнира. Первая встреча пройдет в Мадриде 9 мая, начало — 22.00 мск. Ответный матч состоится 17 мая в Манчестере.

Вчера, 22 апреля, «горожане» разгромили «Шеффилд Юнайтед» (3:0) и вышли в финал Кубка Англии.