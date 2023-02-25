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Сегодня, 17:02

Гуллит: «Ван Дейк стал пассивно играть в обороне. Защищается как фигурист»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной Нидерландов Руд Гуллит высказался об уровне игры защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

«С тех пор, как ван Дейк вернулся в строй после травмы, он пассивно играет в обороне. Он обороняется и блокирует удары почти как фигурист. Он просто не доигрывает до конца. Конечно, у него мог быть неудачный период, но он должен быть лидером. Если оборона команды показывает плохую игру, это его ответственность», — сказал Гуллит Ziggo Sports.

Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года.

В текущем сезоне 31-летний защитник провел за английскую команду 26 матчей во всех турнирах и забил два гола.

«Ливерпуль» занимает 8-е место, набрав 35 очков за 22 игры.

Вирджил ван Дейк
Руд Гуллит
Футбол
ФК Ливерпуль
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