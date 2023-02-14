Салах о победе над «Эвертоном»: «Надеюсь, это станет началом»

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах подвел итоги матча 23-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (2:0).

«Это большая победа для нас, у нас была идеальная неделя для тренировок. Игроки были так взволнованы, мы не могли дождаться этого матча. Надеюсь, это станет началом. Я знал, что Дарвин Нуньес найдет пространство, поэтому я бежал так быстро, как только мог, и забил.

Нам немного повезло, но удача всегда приходит, когда ты очень много работаешь. Хендерсон и Милнер говорили, что мы должны играть в свой футбол, мы должны получать удовольствие, поэтому нам удалось сыграть хорошо», — приводит слова Салаха Sky Sports.

«Ливерпуль» прервал безвыигрышную серию из четырех матчей в АПЛ и с 32 очками расположился на девятой строчке в турнирной таблице. «Эвертон» с 18 очками — на 18-м месте.