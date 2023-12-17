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Сегодня, 06:32

Салах станет главной трансферной целью клубов Саудовской Аравии летом 2024 года

Виктория Кравченко
Мохамед Салах.
Фото Reuters
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может стать игроком клуба Саудовской Аравии летом 2024 года, сообщает Daily Mail.

По данным источника, по окончании сезона-2023/24 клубы чемпионата Саудовской Аравии попытаются приобрести египтянина. Он является главной трансферной целью для лиги. Руководство готово потратить большую сумму на покупку игрока, так как он пользуется популярностью в арабском мире.

Прошлым летом приобрести Салаха за 200 миллионов фунтов пытался «Аль-Иттихад».

Контракт футболиста с «Ливерпулем» истекает летом 2025 года. В этом сезоне 31-летний хавбек провел 16 матчей в АПЛ, забив 11 голов и сделав 7 ассистов.

Мохамед Салах
ФК Ливерпуль
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