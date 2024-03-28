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28 марта, 08:50

Саутгейт рассказал, почему Грилиш пропустил мартовский сбор Англии

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о перспективах Джека Грилиша в национальной команде. Специалист отметил, что не уверен пока в физической форме футболиста.

Грилиш пропустил мартовский сбор Англии, так как восстанавливается после травмы.

«Он не выбыл из игры. Я поговорил с ним перед тем, как огласил последний состав. К тому моменту он вернулся к тренировкам с «Манчестер Сити», но мне не казалось, что он успеет набрать должную физическую форму к матчам сборной», — цитирует Сайтгейта Daily Star.

Сборная Англии попала в группу C на Евро-2024, где сыграет с Сербией, Словенией и Данией.

Финальная часть Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Джек Грилиш
Сборная Англии по футболу
Гарет Саутгейт
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