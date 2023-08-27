27 августа, в воскресенье, «Шеффилд Юнайтед» дома примет «Манчестер Сити» в матче третьего тура чемпионата Англии по футболу. Встреча пройдет на стадионе «Бремелл Лейн», начало — в 16:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет на сайте онлайн трансляцию игры с формальными событиями встречи. Смотреть бесплатно в прямом эфире матч «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити» можно будет в соцсети ВКонтакте.

«Шеффилд Юнайтед» после 2 туров занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ. В активе команды Пола Хекингботтома ноль очков. «Манчестер Сити» с шестью баллами располагается на пятой строчке.

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