Шерингем считает, что «Тоттенхэм» должен отпустить Кейна

Экс-форвард «Тоттенхэма» Тедди Шерингем считает, что «шпоры» должны отпустить нападающего Гарри Кейна в другой клуб.

«После всего, что Кейн сделал для «Тоттенхэма», руководство должно уважительно относиться к нему. Кейн имеет право сам определять свое будущее. Если Гарри скажет, что хочет уйти, то Леви должен выполнить его просьбу», — передает слова Шерингема FourFourTwo.

29-летний форвард выступает за «Тоттенхэм» с 2011 года. Действующее соглашение рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне АПЛ Кейн сыграл 35 матчей, отметившись 26 голами и 3 голевыми пасами.