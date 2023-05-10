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Сегодня, 08:33

Шерингем считает, что «Тоттенхэм» должен отпустить Кейна

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-форвард «Тоттенхэма» Тедди Шерингем считает, что «шпоры» должны отпустить нападающего Гарри Кейна в другой клуб.

«После всего, что Кейн сделал для «Тоттенхэма», руководство должно уважительно относиться к нему. Кейн имеет право сам определять свое будущее. Если Гарри скажет, что хочет уйти, то Леви должен выполнить его просьбу», — передает слова Шерингема FourFourTwo.

29-летний форвард выступает за «Тоттенхэм» с 2011 года. Действующее соглашение рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне АПЛ Кейн сыграл 35 матчей, отметившись 26 голами и 3 голевыми пасами.

Гарри Кейн
Тедди Шерингем
Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
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