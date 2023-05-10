«Арсенал» интересуется защитником Фреснедой из «Вальядолида»

«Арсенал» заинтересован в защитнике Иване Фреснеде из «Вальядолида».

Как сообщает CaughtOffside, лондонский клуб столкнется с жесткой конкуренцией со стороны дортмундской «Боруссии» за подписание 18-летнего игрока. Цена защитника составит около 20 миллионов евро.

Информируется, что дортмундцы хотят продать Томаса Менье, чтобы освободить место для Фреснеды.

В текущем сезоне защитник сыграл за «Вальядолид» 22 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт рассчитан до лета 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.