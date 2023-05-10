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Сегодня, 10:27

«Арсенал» интересуется защитником Фреснедой из «Вальядолида»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Арсенал» заинтересован в защитнике Иване Фреснеде из «Вальядолида».

Как сообщает CaughtOffside, лондонский клуб столкнется с жесткой конкуренцией со стороны дортмундской «Боруссии» за подписание 18-летнего игрока. Цена защитника составит около 20 миллионов евро.

Информируется, что дортмундцы хотят продать Томаса Менье, чтобы освободить место для Фреснеды.

В текущем сезоне защитник сыграл за «Вальядолид» 22 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт рассчитан до лета 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Источник: CaughtOffside
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Вальядолид
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