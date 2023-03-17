Шейх Джассим готов переплатить за покупку «Манчестер Юнайтед» — его итоговое предложение близко к 6 миллиардам фунтов

Шейх Джассим бин Хамад Аль Тани готов повысить первоначальное предложение за покупку «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports.

По данным источника, это связано с серьезными намерениями конкурентов катарца, а также с самим клубом. Представители шейха считает, что «МЮ» в следующий раз вряд ли появится на рынке.

Сообщается, что итоговое предложение шейха Джассима может быть около 6 миллиардов фунтов стерлингов, именно столько хотели представители семьи Глейзеров, которые владеют клубом.

16 и 17 марта клуб по очереди посетили два потенциальных покупателя — представители Джассима и британский миллиардер Джим Рэтклифф.