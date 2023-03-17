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Шейх Джассим бин Хамад Аль Тани готов повысить первоначальное предложение за покупку «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports.
По данным источника, это связано с серьезными намерениями конкурентов катарца, а также с самим клубом. Представители шейха считает, что «МЮ» в следующий раз вряд ли появится на рынке.
Сообщается, что итоговое предложение шейха Джассима может быть около 6 миллиардов фунтов стерлингов, именно столько хотели представители семьи Глейзеров, которые владеют клубом.
16 и 17 марта клуб по очереди посетили два потенциальных покупателя — представители Джассима и британский миллиардер Джим Рэтклифф.