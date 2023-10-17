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Сегодня, 23:09

Ширер — о жалобах ван Дейка на календарь: «Футболисты слишком много играют в футбол? Что?»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер раскритиковал защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

Ранее 32-летний защитник пожаловался на тяжелый календарь в современном футболе. По его словам, футболисты слишком часто играют в ущерб своему здоровью.

«Чушь. Чепуха. Футболисты слишком много играют в футбол? Что? Я знаю, что вам не следует напоминать о деньгах, но ваши составы больше, чем когда-либо, больше замен, чем когда-либо и вам платят больше денег, чем когда-либо.

У вас лучшие физиотерапевты, лучшие технологии, все лучшее. Сделай мне одолжение, ты слишком много играешь в футбол? Черт возьми», – приводит слова Ширера Daily Mail.

В текущем сезоне ван Дейк провел 7 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, отличившись двумя голевыми передачами.

После 8 туров мерсисайдцы с 17 очками занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ.

Алан Ширер
Вирджил ван Дейк
Футбол
ФК Ливерпуль
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