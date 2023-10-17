Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 16:54

Канчельскис вошел в топ-100 лучших игроков в истории АПЛ по версии FourFourTwo

Игнат Заздравин
Корреспондент
Андрей Канчельскис.
Фото AFP
Telegram Дзен

Британский журнал FourFourTwo составил рейтинг из 100 лучших игроков, выступавших в АПЛ с 1992 года.

99-е место в рейтинге занял экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис, который играл в АПЛ за «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Манчестер Сити» и «Саутгемптон».

«Ловкий русский помог «Юнайтед» завоевать титул чемпиона Премьер-лиги, но не смог предотвратить громкую ссору с его боссом. Вместо этого Канчельскис стал культовым игроком в «Эвертоне»

Главные моменты: Хет-трик в ворота «Ман Сити» в ноябре 1994 года и дубль за «Эвертон» на «Энфилде» год спустя. Андрею нравились дерби", — сказано в комментарии к позиции россиянина.

Первое место в рейтинге занял экс-форвард «Арсенала» Тьерри Анри, вторым стал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, третьим — Алан Ширер, выступавший за «Саутгемптон», «Блэкберн» и «Ньюкасл».

Топ-10 рейтинга:

1. Тьерри Анри («Арсенал»);

2. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»);

3. Алан Ширер («Саутгемптон», «Блэкберн» и «Ньюкасл»);

4. Уэйн Руни («Эвертон, «Манчестер Юнайтед»);

5. Райан Гиггз («Манчестер Юнайтед»);

6. Эрик Кантона («Лидс», «Манчестер Юнайтед»);

7. Стивен Джеррард («Ливерпуль»);

8. Фрэнк Лэмпард («Вест Хэм», «Челси», «Манчестер Сити»);

9. Патрик Виейра («Арсенал», «Манчестер Сити»);

10. Пол Скоулз («Манчестер Юнайтед»).

Источник: FourFourTwo
Алан Ширер
Андрей Канчельскис
Криштиану Роналду
Райан Гиггз
Стивен Джеррард
Тьерри Анри
Уэйн Руни
Фрэнк Лэмпард
Эрик Кантона
Футбол
Патрик Виейра
Пол Скоулз
1
Обсудить
Читайте также
«Гран-при» в Уфе — мед вместо цветов, крики Петросян и летающие акулы
Россия остается в УЕФА. И без ЧМ-2026
Депутат рады заявил о прибытии ракет ATACMS на Украину и использовании их ВСУ
Абдалла II заявил об отказе Иордании и Египта принять беженцев из сектора Газа
Захарова заявила о нелегитимности резолюции ПАСЕ по срокам президентства Путина
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вратарь «Арсенала» Райя: «Я нахожусь в одном из самых значимых клубов мира»