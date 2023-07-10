Силва оценил возможный трансфер Дибалы в «Челси»

Защитник «Челси» Тиагу Силва заявил, что общался с нападающим «Ромы» Пауло Дибалой после появления информации о том, аргентинец может перейти в лондонский клуб.

«Видел Пауло Дибалу. СМИ говорят о его переходе в «Челси». Я пообщался с ним и спросил, приедет ли он. Он игрок мирового класса, я бы с удовольствием поиграл с ним. Это был бы громкий трансфер. Посмотрим», — цитирует Силву Sky Sport Italia.

Сам футболист ранее сообщил, что не планирует покидать римский клуб.