Силва оценил возможный трансфер Дибалы в «Челси»

Сегодня, 12:50
Защитник «Челси» Тиагу Силва заявил, что общался с нападающим «Ромы» Пауло Дибалой после появления информации о том, аргентинец может перейти в лондонский клуб.
«Видел Пауло Дибалу. СМИ говорят о его переходе в «Челси». Я пообщался с ним и спросил, приедет ли он. Он игрок мирового класса, я бы с удовольствием поиграл с ним. Это был бы громкий трансфер. Посмотрим», — цитирует Силву Sky Sport Italia.
Сам футболист ранее сообщил, что не планирует покидать римский клуб.
Дибала выступает за «Рому» с лета прошлого года. В сезоне-2022/23 он провел за римлян 38 матчей, забил 18 мячей и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 30 миллионов евро.