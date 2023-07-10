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Сегодня, 12:50

Силва оценил возможный трансфер Дибалы в «Челси»

Виктория Кравченко
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Защитник «Челси» Тиагу Силва заявил, что общался с нападающим «Ромы» Пауло Дибалой после появления информации о том, аргентинец может перейти в лондонский клуб.

«Видел Пауло Дибалу. СМИ говорят о его переходе в «Челси». Я пообщался с ним и спросил, приедет ли он. Он игрок мирового класса, я бы с удовольствием поиграл с ним. Это был бы громкий трансфер. Посмотрим», — цитирует Силву Sky Sport Italia.

Сам футболист ранее сообщил, что не планирует покидать римский клуб.

Дибала выступает за «Рому» с лета прошлого года. В сезоне-2022/23 он провел за римлян 38 матчей, забил 18 мячей и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 30 миллионов евро.

Пауло Дибала
Тиагу Силва
ФК Рома
ФК Челси
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