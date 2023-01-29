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Сонх Хын Мин — о дубле «Престону»: «Мне нужны были эти голы, нападающий должен забивать»

Сон Хын Мин прокомментировал победу «Тоттенхэма» в матче против «Престона»
Виктория Кравченко
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Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин отреагировал на победу команды в матче против «Престона» (3:0) в 1/16 финала Кубка Англии. В этой встрече футболист оформил дубль.

«Мне были нужны эти голы для уверенности в себе. Очень важны. Я играл в позициях, из которых люблю бить. Были шансы и в первом тайме, но вратарь сыграл удачно. Для нападающего важно забивать, к тому же, мои голы принесли команде выход в следующий раунд. Я счастлив», — цитирует игрока BBC Sport.

5 февраля «Тоттенхэм» в рамках матча АПЛ сыграет с «Манчестер Сити».

Сон Хын Мин
Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
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