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3 апреля, 17:48

Сон Хын Мин прокомментировал юбилейный матч за «Тоттенхэм»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин рассказал, что думает о матче против «Вест Хэма» (1:1), который стал для форварда 400-м в составе лондонского клуба.

«400 матчей в «Тоттенхэме» — это особенная отметка, вызывающая чувство гордости у меня и у моей семьи. Оглядываясь на время, проведенное со всеми вами, я испытываю чувство радости и гордости. Я так благодарен вам за то, что Лондон стал моим вторым домом», — написал Сон в социальных сетях.

В этом сезоне 31-летний Сон Хын Мин провел за клуб 28 матчей, забил 15 мячей и записал на свой счет 8 голевых передач. В «Тоттенхэме» он выступает с 2015 года.

Сон Хын Мин
ФК Тоттенхэм Хотспур
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