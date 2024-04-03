Сон Хын Мин прокомментировал юбилейный матч за «Тоттенхэм»

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин рассказал, что думает о матче против «Вест Хэма» (1:1), который стал для форварда 400-м в составе лондонского клуба.

«400 матчей в «Тоттенхэме» — это особенная отметка, вызывающая чувство гордости у меня и у моей семьи. Оглядываясь на время, проведенное со всеми вами, я испытываю чувство радости и гордости. Я так благодарен вам за то, что Лондон стал моим вторым домом», — написал Сон в социальных сетях.

В этом сезоне 31-летний Сон Хын Мин провел за клуб 28 матчей, забил 15 мячей и записал на свой счет 8 голевых передач. В «Тоттенхэме» он выступает с 2015 года.