Ван Дейк — о последнем матче Клоппа в «Ливерпуле»: «Боюсь этого дня, это будет ужасно!»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал о своих ожиданиях от последнего матча команды под руководством Юргена Клоппа.

«Я эмоциональный человек, не люблю прощаться. Это будет ужасно! Как капитан, я, наверное, должен буду что-то сказать, я боюсь этого дня. Если мы добьемся успеха, это облегчит задачу, вот в чем наша цель», — приводит слова Ван Дейка журналист Фабрицио Романо.

Клопп в январе объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании сезона. 56-летний немец работает с командой с 2015 года.

После 29 матчей «Ливерпуль» с 67 очками лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая «Арсенал», занимающий второе место, на 2 очка.