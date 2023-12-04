Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 06:03

Сон Хын Мин — об игре с «Манчестер Сити»: «Такие матчи — это то, за что мы любим футбол»

Виктория Кравченко
Сон Хын Мин.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин заявил, что гордится своей командой после матча 14-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (3:3).

«Такие матчи — это то, за что мы любим футбол. Я горд их выступлением против большой-большой команды «Манчестер Сити». Но мы верили в себя до последнего», — цитирует Хын Мина BBC Sport.

В 15 туре АПЛ «Тоттенхэм» примет в домашнем матче «Вест Хэм».

«Манчестер Сити» (30 очков) по итогам тура опустился на третье место в АПЛ. «Тоттенхэм» (27 очков) поднялся на пятую строчку в турнирной таблице.

Сон Хын Мин
ФК Манчестер Сити
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
Читайте также
Форвард «Тампы» Кучеров признан лучшим игроком месяца в НХЛ
Матч ЦСКА — «Ростов» чуть не перенесли из-за мощного снегопада. Карпин предупредил, что это будет не футбол
Эсминец ВМС США подвергся атакам БПЛА и ракет из Йемена
Двое пострадавших при пожаре в квартире в Москве детей скончались
Рыбак в Приморье 15 часов ходил в носках на морозе из-за загоревшейся машины
«Локомотив» обыграл «Зенит» в матче 17-го тура РПЛ
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Диаш — о ничьей с «Тоттенхэмом»: «Обидно не получить три очка после того, как мы доминировали»

Почеттино недоволен количеством красных карточек в матчах АПЛ