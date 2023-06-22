Стали известны детали соглашения, которое «Бавария» предложила Уокеру

Сегодня, 11:29
Стали известны подробности личного контракта, который «Бавария» предложила защитнику «Манчестер Сити» Кайлу Уокеру.
По информации Bild, немецкий клуб предложил латералю двухлетний контракт с опцией продления сотрудничества еще на сезон.
Функция активируется, если футболист проведет во втором сезоне за «Баварию» не менее 30 матчей во всех турнирах.
В немецком клубе уверены, что переход игрока завершится в ближайшее время.
В прошедшем сезоне Уокер провел 39 матчей за команду во всех турнирах, отличившись одной голевой передачей. Он выступает за «горожан» с 2017 года.