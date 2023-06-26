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Сегодня, 08:28

Стало известно, когда оформят трансфер Зиеша

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш станет игроком «Аль-Наср» в начале новой недели, сообщат в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны уверены, что документы будут подписаны в понедельник-вторник.

Ранее информировалось, что 30-летний футболист будет зарабатывать в «Аль-Насре» 30 миллионов евро в год, также у него могут появиться дополнительные источники дохода.

В минувшем сезоне Зиеш провел 24 матча за «Челси», в которых отметился тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

ФК Аль-Наср
ФК Челси
Хаким Зиеш
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