В Кубке Англии судья показал овальную красную карточку. Это разрешено правилами?

5 января на 9-й минуте матча 3-го раунда Кубка Англии «Брентфорд» — «Вулверхэмптон» (1:1) судья Тони Харрингтон удалил с поля игрока гостей Жоау Гомеса, который ударил соперника шипами в голеностоп.

При этом рефери показал ему красную карточку непривычной формы — не прямоугольную. Что моментально вызвало дискуссию в футбольных кругах, почему арбитр так поступил и разрешено ли это правилами.

Странно, что это до сих пор вызывает такую бурную реакцию. Ведь круглые и овальные красные карточки используются в Англии в разных турнирах уже более 20 лет. При этом, правда, это до сих пор не стало нормой, а применяется выборочно разными судьями.

Для чего они заказывают такие карточки? Не ради оригинальности. Таким способом арбитры облегчают жизнь болельщикам и футболистам, испытывающим проблемы с различением цветов. Круглая или овальная формы показывают, что это не предупреждение, а удаление, что применено самое серьезное наказание. Правила игры в футбол не запрещают использовать такие карточки.