Сегодня, 20:34
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что думает о будущем Маркуса Рэшфорда. Соглашение 25-летнего форварда с клубом рассчитано до средины 2024 года.
«Это внутренний процесс. Мы сосредоточены на победах, но мы думаем и о будущем. Так что мы работаем над этим», — сказал тен Хаг журналистам.
В этом сезоне футболист провел за «Манчестер Юнайтед» 44 матча, в них он забил 27 голов и сделал 9 результативных передач.
«Манчестер Юнайтед» на данный момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.