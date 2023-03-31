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Тен Хаг — о будущем Рэшфорда: «Мы работаем над этим»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что думает о будущем Маркуса Рэшфорда. Соглашение 25-летнего форварда с клубом рассчитано до средины 2024 года.

«Это внутренний процесс. Мы сосредоточены на победах, но мы думаем и о будущем. Так что мы работаем над этим», — сказал тен Хаг журналистам.

В этом сезоне футболист провел за «Манчестер Юнайтед» 44 матча, в них он забил 27 голов и сделал 9 результативных передач.

«Манчестер Юнайтед» на данный момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Маркус Рэшфорд
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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