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Тен Хаг: «Победа в Кубке Англии — слишком далекая перспектива. Нужно идти от матча к матчу»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги матча 1/32 финала Кубка Англии против «Уигана» (2:0).

«В Кубке Англии все крутится вокруг победы, хочешь сделать свое дело, это игры на вылет. Так я и сказал в раздевалке: «Дело сделано». Думаю, в первом тайме мы создали пять или шесть очень хороших моментов. Я думаю, это была очень хорошая игра. Нам следовало забить больше, но, если не забиваешь, нужно сохранять концентрацию, и я думаю, что сегодня мы это сделали. Победа в Кубке — слишком далекая перспектива. Нужно идти от матча к матчу, особенно в кубке. Сейчас мы сосредоточены на «Тоттенхэме», — приводит слова тен Хага BBC Sport.

«МЮ» вышел в 1/16 финала. Соперник команды Эрика тен Хага будет определен позднее.

ФК Манчестер Юнайтед
ФК Уиган Атлетик
Эрик тен Хаг
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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Уиган» и вышел в 1/16 финала Кубка Англии