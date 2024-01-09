Далот: «Мы — «Манчестер Юнайтед» и хотим выигрывать все»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот подвел итоги матча 1/32 финала Кубка Англии против «Уигана» (2:0).

«Мы создали много моментов и могли забить больше. В целом мы контролировали игру, у нас было несколько хороших моментов, и я рад, что мы победили. Первый гол придал нам уверенности. Он был нужен нам, чтобы мы могли быть спокойнее и не торопились. Мы здесь ради трофеев. Мы — «Манчестер Юнайтед» и хотим выигрывать все», — приводит слова Далота BBC Sport.

«МЮ» вышел в 1/16 финала. Соперник команды Эрика тен Хага будет определен позднее.