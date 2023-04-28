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Тен Хаг: «Конечно, когда ведешь 2:0, то разочаровываешься, получая только ничью»

Евгений Козинов
Корреспондент
Эрик тен Хаг.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал ничью с «Тоттенхэмом» (2:2) в матче 33-го тура чемпионата Англии.

«Конечно, когда ты ведешь со счетом 2:0, ты немного разочаровываешься, когда у тебя ничья. Это совершенно очевидно. У нас были шансы после 2:1 забить, но мы не сделали этого и пропустили. Я думаю, что на этой неделе 2:2 — это хорошая ничья. Не думаю, что мы были так хороши все 90 минут. После перерыва мы должны были забивать. Матч с «Астон Виллой» в выходные? Это еще одна игра, и нам нужна энергия. Мы должны быть готовы к воскресенью», — цитирует BBC тен Хага.

«Манчестер Юнайтед» располагается на 4-й строчке с 60 очками за 31 матч. «Тоттенхэм» поднимается на 5-е место с 54 очками за 33 игры.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
Эрик тен Хаг
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