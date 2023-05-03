Тен Хаг рассказал о состоянии травмированных Мактоминая и Варана

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о состоянии травмированных игроков, упомянув защитника Рафаэля Варана и хавбека Скотта Мактоминая.

«Варан сейчас ближе к возвращению в строй, чем Мактоминай. Пока могу сказать, что эти игроки точно пропустят два ближайших матча», — заявил тен Хаг на пресс-конференции.

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы. Вместо Варана и Мартинеса в основе «красных дьяволов» играют Люк Шоу и Виктор Линделоф.

«МЮ» после 32 туров АПЛ занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 63 очка.