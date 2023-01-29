Тен Хаг заявил, что Казмиро искусен и в атакующей игре

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о дубле полузащитника английской команды Каземиро в матче четвертого тура Кубка Англии с «Редингом» (3:1).

«Мы знаем, что он отличный игрок. Он здорово играл в полузащите «Реала» вместе с Кроосом и Модричем. Видно, что он искусен и в атакующей игре, он наслаждается этим. Мне нравится динамичный футбол с вариациями и сменой позиций», — приводит слова тен Хага BBC.

30-летний бразилец выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2022 года. В нынешнем сезоне за английский клуб 28 матчей, забил четыре мяча и отдал пять результативных передач.