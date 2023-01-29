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Сегодня, 07:58

«Ноттингем Форест» собирается побороться с «Лидсом» за полузащитника «Ювентуса» Маккенни

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Ноттингем Форест» заинтересован в полузащитнике «Ювентуса» Уэстоне Маккенни, сообщает The Athletic.

Как утверждает источник, клуб хочет попытаться убедить 24-летнего американца, несмотря на то, что тот уже почти договорился о переходе в «Лидс».

Ранее сообщалось, что футболист в ближайшие дни должен прилететь в Англию.

В сезоне-2022/23 Маккенни забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 21 матче за «Ювентус» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 21 миллион евро.

Футбол
ФК Лидс
ФК Ноттингем Форест
ФК Ювентус
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