Тен Хаг заявил, что не волнуется по поводу предстоящего матча «МЮ» с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, готова ли его команда к матчу АПЛ с «Ливерпулем». Встреча состоится в воскресенье, 17 декабря.

«Нет, я не переживаю из-за этой игры. Мы выставим состав, который сможет бросить им вызов, мы подготовимся наилучшим образом. Мы уверены в том, что на поле выйдут футболисты, которые смогут одержать победу», — цитирует тен Хага Manchester Evening News.

«МЮ» после 16 туров АПЛ занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка. «Ливерпуль» (37) возглавляет таблицу чемпионата Англии.