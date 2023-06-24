Том Холланд посоветовал Кейну и Сону перейти в «Реал»: «Идите и выиграйте Лигу чемпионов!»

Актер Том Холланд, известный по роли Человека-паука, порекомендовал нападающим «Тоттенхэма» Гарри Кейну и Сон Хын Мину перейти в «Реал».

«Переходи [Кейн] в «Реал». Будь лучшим игроком в мире, потому что ты этого заслуживаешь. Я бы ему [Сон Хын Мину] тоже посоветовал уйти. Идите вместе и выиграйте Лигу чемпионов, пожалуйста!» — приводит слова Холланда Marca.

Ранее сообщалось, что «Бавария» общается с Кейном по поводу возможного трансфера, а Сон Хын Мин получил большое предложение из Саудовской Аравии.