Дубль Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Тоттенхэмом»

«Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэмом» в матче 15-го тура АПЛ. «Красные» на выезде выиграли со счетом 2:1.

В первом тайме в составе «Ливерпуля» дубль сделал нападающий Мохамед Салах.

В составе «шпор» во второй половине отличился форвард Харри Кейн.

«Ливерпуль» набрал 19 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. «Тоттенхэм» идет на четвертой строчке (26 очков).