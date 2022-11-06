Дубль Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Тоттенхэмом»

Сегодня, 21:21
«Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэмом» в матче 15-го тура АПЛ. «Красные» на выезде выиграли со счетом 2:1.
В первом тайме в составе «Ливерпуля» дубль сделал нападающий Мохамед Салах.
В составе «шпор» во второй половине отличился форвард Харри Кейн.
«Ливерпуль» набрал 19 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. «Тоттенхэм» идет на четвертой строчке (26 очков).
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования