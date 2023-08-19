Голы Сарра и Дэвиса принесли «Тоттенхэму» победу над «Манчестер Юнайтед»

«Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 2-го тура АПЛ — 2:0.

На 49-й минуте лондонцы вышли вперед благодаря голу Папе Метара Сарра, а на 83-й минуте преимущество «шпор» удвоил Бен Дэвис.

В первом тайме в пользу манкунианцев не назначили одиннадцатиметровый за попадание мяча в руку Кристиана Ромеро.

«Тоттенхэм» с 4 очками поднялся на четвертое место в АПЛ. «Манчестер Юнайтед» с 3 баллами идет на десятой строчке в турнирной таблице.