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Сегодня, 19:27

Кочетков сыграет в третьем матче с «Рейнджерс», Кузнецов вернется в состав

Руслан Минаев
Петр Кочетков.
Фото USA Today Sports
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Вратарь «Каролины» Петр Кочетков впервые сыграет в этом розыгрыше Кубка Стэнли, сообщает журналист Чип Александер.

Российский голкипер дебютирует в третьем матче с «Рейнджерс» во втором раунде плей-офф НХЛ. В регулярном чемпионате сезона-2023/24 Кочетков провел 42 матча и отразил 91,1 процента бросков.

Также в третьем матче с «Рейнджерс» сыграет форвард Евгений Кузнецов, который по решению тренера пропустил две предыдущих встречи.

Третий матч между «Каролиной» и «Рейнджерс» (0-2 в серии) состоится 10 мая. Начало — в 02.00 мск.

Евгений Кузнецов (хоккей)
Петр Кочетков
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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