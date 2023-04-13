«Тоттенхэм» рассматривает кандидатуру Компани на пост главного тренера

«Тоттенхэм» рассматривает кандидатуру Венсана Компани на пост главного тренера, сообщает Todofichajes.

По данным источника, в лондонском клубе впечатлены результатами бельгийского специалиста в «Бернли», который он возглавляет с лета 2022 года. Под руководством Компани клуб уже обеспечил себе место в АПЛ на следующий сезон.

Будучи футболистом он в 2008-2019 годах выступал за «Манчестер Сити».

«Тоттенхэм» ранее покинул Антонио Конте после того, как раскритиковал клуб на пресс-конференции.