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Сегодня, 16:30

«Тоттенхэм» рассматривает кандидатуру Компани на пост главного тренера

Виктория Кравченко
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«Тоттенхэм» рассматривает кандидатуру Венсана Компани на пост главного тренера, сообщает Todofichajes.

По данным источника, в лондонском клубе впечатлены результатами бельгийского специалиста в «Бернли», который он возглавляет с лета 2022 года. Под руководством Компани клуб уже обеспечил себе место в АПЛ на следующий сезон.

Будучи футболистом он в 2008-2019 годах выступал за «Манчестер Сити».

«Тоттенхэм» ранее покинул Антонио Конте после того, как раскритиковал клуб на пресс-конференции.

Венсан Компани
ФК Тоттенхэм Хотспур
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