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Сегодня, 18:17

Де Дзерби: «Мы хотим помочь Фати, он должен наслаждаться футболом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби прокомментировал игру Ансу Фати в матче против АЕКа (2:3) в 1-м туре групповой стадии Лиги Европы.

«Я был доволен игрой Ансу. Я думаю, что он сыграл хорошо. Все возлагают на него большие надежды. Мы не хотим, чтобы он испытывал еще большее давление, он должен наслаждаться своим футболом и демонстрировать свои качества. Мы любим его и хотим ему помочь», — приводит слова Де Дзерби BBC.

«Брайтон» арендовал Фати у «Барселоны» в летнее трансферное окно. 20-летний испанец провел два матча за «чаек», не отметившись результативными действиями.

Ансу Фати
Футбол
ФК Барселона
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
Роберто Де Дзерби
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