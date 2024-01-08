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Сегодня, 13:15

«Уиган» — «Манчестер Юнайтед»: время начала и где смотреть трансляцию матча

Видеотрансляция матча Кубка Англии «Уиган» — «Манчестер Юнайтед» начнется в 23.15 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Эрик тен Хаг.
Эрик тен Хаг.
Фото Reuters
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8 января «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Уигану» на стадион «Ди-дабл-ю», где команды сыграют в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу. Встреча начнется в 23.15 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Уиган» — «Манчестер Юнайтед» можно в прямом эфире и бесплатно в соцсети «ВКонтакте». Ключевые события противостояния Кубка Англии будут доступны в матч-центре «СЭ».

Действующим обладателем Кубка Англии сезона-2022/23 является «Манчестер Сити». В финале прошлого турнира команда Хосепа Гвардиолы обыграла «МЮ» Эрика тен Хага со счетом 2:1.

В последний раз «МЮ» играл с «Уиганом» 29 января 2017 года. Тогда «красные дьяволы» разгромили соперника со счетом 4:0 в 1/16 финала Кубка Англии.

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Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Уиган Атлетик
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