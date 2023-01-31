Украинский нападающий «Челси» Мудрик извинился за проявление расизма

Украинский новичок «Челси» Михаил Мудрик публично извинился за то, что ранее использовал расистские выражения у себя в соцсетях.

В июле 2022 года форвард выложил у себя на странице видео, в котором поет песню исполнителя Lil Baby «Freestyle». В треке 16 раз повторяется слово «ниггер». Болельщики увидели в этом проявление расизма со стороны футболиста.

«Михаил глубоко сожалеет о любом оскорблении, вызванном видео, размещенным на его аккаунте. Хотя его намерением было исключительно процитировать текст», — приводит «КП-Спорт» со ссылкой на The Sun слова представителя Мудрика.

22-летний Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтера» 15 января, портал Transfermarkt.com оценил сумму сделки в 70 миллионов евро. Сумма трансфера может вырасти до 100 миллионов с учетом бонусов в зависимости от выступлений форварда.

Мудрик дебютировал за «Челси» 21 января в матче 21-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (0:0). Футболист провел на поле 35 минут и не отличился результативными действиями.